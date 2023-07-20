السيطرة على حريق منزل بالفيوم دون إصابات.. ماس كهربائي السبب

اندلع حريق هائل في منزل مكوّن من ثلاثة طوابق في إحدى قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم، مساء اليوم الخميس، بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربائية للمنزل، تسبب في حدوث بعض الشرر الذي أدى إلى اشتعال النيران في محتويات المنزل، وسرعان ما امتدت النيران إلى باقي محتويات المنزل.

وهرعت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء، والإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، للسيطرة على الحريق.

بلاغ بحريق في منزل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغًا لشرطة النجدة، بنشوب حريق في منزل مكون من 3 طوابق بسبب ماس كهربائي في قرية دفنو بدائرة المركز.

السيطرة على الحريق

وعلى الفور، هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ على الفور، حيث جرى السيطرة على النيران وإخماد الحريق قبل أن يمتد لباقي الأدوار أو المنازل المجاورة، دون وقوع أيّة خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات، بينما جاءت الخسائر مالية بسبب احتراق محتويات المنزل.

وتبينّ من التحريات الأولية، وأقوال أصحاب المنزل، أنّ ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية للمنزل، كان السبب في اندلاع النيران.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.