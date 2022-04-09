خبراء المعمل الجنائي يعاينون حريق مسجد في المحلة لتحديد حجم التلفيات

بدأ خبراء المعمل الجنائي في محافظة الغربية، معاينة آثار الحريق الذي شب داخل مسجد اليماني بمنطقة الوراق في مدينة المحلة الكبرى، أثناء وقت الإفطار أمس، وأسفر عن التهام بعض محتويات غرفة الإمام والمنبر ولوحة مفاتيح الكهرباء الخاصة بالمسجد، وذلك لمعرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات.

إخطار بحريق في مسجد

وتعود أحداث الواقعة للخميس الماضي، عندما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ اندلاع حريق في مسجد اليماني، التابع لدائرة قسم شرطة ثالث المحلة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية وضابط مباحث قسم شرطة ثالث المحلة إلى مكان الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي المسجد وغرفة الإمام.

التهام محتويات حجرة الإمام

وتبين من المعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة ثالث المحلة، أن الحريق التهم بعض محتويات حجرة إمام المسجد ولوحة مفاتيح الكهرباء وأجزاء من المسجد.

كما قام المسؤولون بشركة الكهرباء بالمحلة بفصل التيار الكهربائي عن المسجد، خوفاً من تصاعد النيران، وأغلق المسجد أبوابه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات.