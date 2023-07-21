بولندا تنقل تشكيلات عسكرية شرق البلادبسبب تهديدات تتعلق بـ«فاجنر»

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن أمين اللجنة الأمنية البولندية زبيجنيو هوفمان ذكر، اليوم الجمعة، أن اللجنة قررت في اجتماع، نقل تشكيلات عسكرية إلى شرق البلاد بسبب التهديدات المحتملة المرتبطة بوجود مجموعة فاجنر في روسيا البيضاء، إذ ظهر رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة «يفجيني بريجوجين»، في مقطع فيديو يوم الأربعاء، وهو يرحب بمقاتليه في روسيا البيضاء، ويبلغهم بأنهم لن يشاركوا في حرب أوكرانيا في الوقت الحالي، لكنه يأمرهم بالاستعداد للمشاركة في عمليات في أفريقيا أثناء تدريبهم لجيش روسيا البيضاء.

وقالت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء أمس الخميس إن مقاتلي فاجنر بدأوا في تدريب القوات الخاصة بمنطقة عسكرية على بعد أميال قليلة من الحدود مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي، فيما صرح هوفمان بأن التدريب أو التدريبات المشتركة لجيش روسيا البيضاء ومجموعة فاجنر هو بلا شك استفزاز، وأضاف: «قامت اللجنة بتحليل التهديدات المحتملة، لذا قرر وزير الدفاع ورئيس اللجنة ماريوش بواشتاك نقل تشكيلاتنا العسكرية من غرب إلى شرق بولندا».

وقال أشخاص يعيشون بالقرب من الحدود البولندية مع روسيا البيضاء أمس الخميس، إنهم سمعوا إطلاق نار وطائرات هليكوبتر بعد وصول مجموعة فاجنر لتدريب القوات الخاصة من روسيا البيضاء، مما زاد مخاوفهم من أن تصل الحرب الأوكرانية إليهم، فيما قال وزير الدفاع بواشتاك في وقت سابق من هذا الشهر أن بولندا بدأت في نقل أكثر من 1000 جندي إلى شرق البلاد، وفي بداية الشهر قالت بولندا إنها سترسل 500 شرطي لتعزيز الأمن على الحدود مع روسيا البيضاء.