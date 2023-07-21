لحديثي التخرج وأصحاب الخبرة.. شروط التقديم لوظائف البنك الأهلي

يسعى الكثير من الشباب الحاصلين على المؤهلات العليا، وتحديدا خريجو كليات التجارة وما يعادلها من شهادات للبحث عن وظائف خالية في البنوك المختلفة، حتى يتمكنوا من العمل بالمجال المصرفي، وتحرص العديد من البنوك على توفير فرص عمل للشباب، حرصا منها على مساعدتهم في بدء حياة عملية بمرتبات تكون مناسبة لهم، تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة.

وبالرغم من أن الكثير من البنوك تبحث عن أصحاب الخبرة فقط، إلا أن البنك الأهلي المصري يتيح الفرصة لحديثي التخرج للتقديم للوظائف المتاحة أيضا، وأعلن البنك عبر الموقع الرسمي الخاص به عن وظائف خالية لأصحاب الخبرة وحديثي التخرج، وتوضح «الوطن»، خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وكيفية التقديم على وظائف البنك الأهلي المصري، والتي جاءت كالتالي:

شروط التقدم لوظائف لحديثي التخرج

- أن يكون المتقدم ل وظائف حديثي التخرج حاصلا على مؤهل عالي من إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- أن يكون من خريجي عام 2019 و2020 و2021 و2022.

- أن يكون المتقدمين لوظائف حديثي التخرج من الحاصلين على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى.

- أن يكون المتقدم للوظائف ليس لديه أقارب من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة.

- أن يكون سن المتقدم للوظائف لا يزيد سنه عن 28 عاما في تاريخ الموافقة على التعيين.

- أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للرقم القومي.

شروط التقدم لوظائف ذوي الخبرات

- ألا يكون للمتقدم لوظائف ذوي الخبرة أقارب من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة.

- أن يكون المتقدمين لوظائف ذوي الخبرة من الحاصلين على شهادة عليا مثل درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

- أن يكون المتقدمين للوظائف لديهم خبرة 3 سنوات أو أكثر.

- أن تكون سنوات الخبرة موثقة بشهادات خبرة من جهات العمل السابقة بحد أدنى 6 أشهر.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف البنك الأهلي المصري من حديثي التخرج أو أصحاب الخبرة الدخول للموقع الرسمي الخاص بالبنك، واختيار الأيقونة الخاصة بالوظائف الموجودة أعلى الصفحة، ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بمقدم طلب التوظيف، ثم الضغط على تسجيل حتى يتم تسجيل الطلب والتواصل مع المقبولين.