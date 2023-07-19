وظائف للمهندسين بوزارة الري.. اعرف المستندات المطلوبة وآخر موعد للتقديم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وظائف شاغرة بوزارة الري والموارد المائية، للمهندسين، ويستمر التقديم عليها حتى 31 يوليو 2023.

تفاصيل وظائف المهندسين بوزارة الري

وفي إطار سلسة الخدمات المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف المهندسين بوزارة الري والموارد المائية، التي جاءت على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة لوظائف الري

وجاءت التخصصات المطلوبة لشغل وظائف الري، على النحو التالي:

- مهندس كهرباء ثالث «ج» تعيين.

- مهندس حاسب آلي ثالث «ج» تعيين.

- مهندس ميكانيكا ثالث «ج» تعيين.

- مهندس مدني ثالث «ج» تعيين.

شروط التقدم لوظائف الري

يشترط في المتقدمين لوظائف الري، توافر الآتي:

- اجتياز التدريب اللازم الذي تتيحه الوزارة لشغل الوظيفة بنجاح وفقاً لما تحدده جهة العمل.

- الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

- إجادة تامة لاستخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي بكالوريوس هندسة في التخصصات المطلوبة.

المستندات المطلوبة لوظائف الري

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المستندات المطلوبة لشغل وظائف وزارة الري والموارد المائية على النحو التالي:

- الصورة الشخصية

- بطاقة الرقم القومي سارية

- المؤهل الدراسي

- المؤهل الأعلى إن وجد

- كارنيه نقابة المهندسين

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي.

- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الموارد المائية والري.