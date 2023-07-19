خطوات التقديم إلكترونيا على وظائف «صندوق مكافحة الإدمان».. اعرف الشروط

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، عن عدد من الوظائف الشاغرة، بإجمالي 280 وظيفة، بنظام عقود العمل «محددة المدة» مع إحدى المؤسسات الأهلية، وذلك داخل محافظات «الشرقية، دمياط، سوهاج، أسوان».

وحدد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عددا من البيانات والشروط التي يجب توافرها لكل وظيفة من الوظائف المتاحة، حيث تشمل الوظائف: «مدير إداري، نائب مدير إداري، أخصائي نفسي مقيم، مشرف إداري، محاسب / ة، مسئول/ ة شئون عاملين، تمريض، مسئول مشتريات»، وغيرها من الوظائف.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات التقدم لوظائف «صندوق مكافحة الإدمان» إلكترونيا والبيانات المطلوبة، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

خطوات التقدم لوظائف «صندوق مكافحة الإدمان» إلكترونيا والبيانات المطلوبة

1- تبدأ خطوات التقدم لوظائف «صندوق مكافحة الإدمان» إلكترونيا، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عبر هذا الرابط.

2- اختيار «وظائف شاعرة».

3- الاطلاع على الإعلان الخاص بالوظائف الشاغرة، لاختيار الوظيفة المناسبة.

4- اختيار «ملىء الإستمارة».

5- تسجيل البيانات المطلوبة للتقديم على الوظائف المتاحة عبر الموقع، والتي تتمثل في:

- الاسم رباعي.

- رقم بطاقة الرقم القومي.

- المؤهل الدراسي.

- التقدير.

- العنوان بالتفصيل.

- المحافظة.

- رقم التليفون.

- البريد الإلكترونى.

- نوع الوظيفة المتقدم لها.

- المركز المتقدم له.

- السيرة الذاتية ولا يزيد عن 4 ميجا Pdf فقط.

6- أخيرا الضغط على «تسجيل الطلب».