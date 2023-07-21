تفاصيل مراحل تقديم طلاب الثانوية العامة لتنسيق القبول بالجامعات

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خطوات تقدم طلاب الثانوية العامة إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد خلال مراحل التنسيق، مشددة على الطلاب بضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص وترتيب الرغبات وفقاً لأولوية رغبات الطالب شاملة الكليات المتاحة بالقطاع في الجامعات الحكومية، فضلاً عن الالتزام بالمواعيد التي يعلن عنها لمراحل التنسيق المختلفة.

مراحل تسجيل رغبات الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني

المرحلة الأولى:

- يبدأ تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في الدور الأول بعد تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى وتحديد عدد أيام تسجيل رغبات الطلاب، وذلك وفق فيديو نشرته وزارة التعليم العالي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- خطوات تسجيل الرغبات:

* الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني

* إدخال رقم الجلوس والرقم السري

* كتابة الرقم التأكيدي

* الضغط على الخطوة التالية للتأكد من البيانات

* تظهر شاشة اختيار الرغبات وتحتوي 75 رغبة

* يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بالتخصصات أو الجامعات

* يختار الطالب الكلية أو المعهد عن طريق التوزيع الجغرافي

* تنسق الكليات يتم وفق 3 مجموعات طبقاً للإدارة التعليمية التابعة لها مدرسة الطالب

* عد إتمام تجسيل الرغبات يظهر للطالب قائمة الرغبات

* بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى يتعرف الطالب على الكلية أو المعهد التي ترشح لها.

المرحلة الثانية

- يتم الإعلان عن الحد الأدنى موضحاً بداية المرحلة وعدد أيام التسجيل.

مرحلة تقليل الاغتراب

- تبدأ بعد إعلان نتائج قبول طلاب المرحلة الثانية حيث يسمح للطالب بالتحويل إلى منطقته الجغرافية «أ»، وتنقسم إلى نوعين الأول هو التحويل إلى كلية غير مناظرة، بشرط حصول الطالب على الحد الأدنى للكلية المراد التحويل لها، والتحويل إلى كلية مناظرة بغض النظر عن الحد الأدنى للكلية المطلوب التحويل إليها في حدود النسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وهي 10% ولمرة واحدة فقط.

في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة يسمح للطالب بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية «أ» وفي حالة الكليات التي تقبل بنظامي الانتظام أو الانتساب الموجه يكون التحويل لأي منهما طبقاً لمجموع الدرجات.

المرحلة الثالثة

- تشمل جميع الطلاب الذين لم يتقدموا من الدور الأول والناجين في الدور الثاني.

- بعد إعلان النتجية تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب

مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

وهي المرحلة النهائية في التنسيق للجامعات.