تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية استعداداتها لأعمال تنسيق القبول بالكليات المختلفة والمقرر أن تبدأ أعماله عقب الكشف عن نتيجة الثانوية العامة، وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار الاستعدادات لتنسيق الجامعات 2023، حقيقة وجود كليات تقبل من 50% علمي علوم، موضحة أنه حتى الآن لا يمكن لأي شخص توقع ذلك، نظرا لعدم بداية أعمال مراحل التنسيق وكذلك عدم ظهور نتيجة الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات 2023.. هل توجد كليات تقبل من 50% علمي علوم

وأوضحت المصادر بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات 2023 ستتحدد وفقا للعرض والطلب من قبل الطلاب، والتي من خلالها يتضح حقيقة وجود كليات تقبل من 50% علمي علوم من عدمه، لافتا إلى أن تنسيق الجامعات 2022 لم يشهد وجود أي كليات تقبل بهذا المجموع.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وتابعت المصادر، أن تنسيق الجامعات 2023 للقطاع الخاص لم يكن به كليات تقبل من 50% علمي علوم عام 2022، نطَرا لأن الحد الأدنى وقتها كان عند مجموع 55%، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لم يضع حتى الآن الحدود الدنيا للالتحاق وفي انتظار ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية اختبارات القدرات 2023 للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.