رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات حفل تخرج الطلاب الوافدين في كلية طب أسنان

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم ولأول مرة حفل تخرج دفعة العام الأكاديمي 2023 من الطلاب الوافدين من أبناء الجامعة في كلية طب أسنان، بمسرح قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، بحضور الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى عدد من الطلاب الوافدين وأسرهم وأولياء أمورهم من مختلف الدول العربية الشقيقة «فلسطين، الأردن، سوريا، اليمن، السودان» وسط أجواء احتفالية رائعة وفقرات غنائية وفنية متنوعة.

فعاليات الحفل الأول من نوعه لتخرج دفعة العام الأكاديمي 2023

وخلال كلمته رحب رئيس الجامعة، بضيوف الجامعة وأولياء الأمور من كل البلاد العربية الشقيقة، فى درة التاج للجامعات المصرية جامعة كفر الشيخ، وفي بلدهم الثاني مصر أم الأوطان، موجهاً لهم التحية والشكر والتقدير على تحملهم مشقة وعناء السفر لحضور حفل تخرج أبنائهم، وعلي ما قدموه من عطاء لأبنائهم حتي تخرجهم من كلية طب الفم والأسنان جامعة كفر الشيخ، مهنأ الجميع بالعام الهجري الجديد، متمنياً أنّ يكون عام رخاء على جميع الدول العربية الشقيقة.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، للطلاب: «لكم أنّ تفخروا اليوم بتخرجكم من كلية طب الفم والأسنان بجامعة كفر الشيخ، لتصبحوا سفراء الجامعة فى مجتمعكم وأوطانكم»، مقدماً كل الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهئية المعاونة بالكلية لما بذلوه من جهد وعطاء ليصبحوا خريجين على أعلي مستوي قادرين ومنافسين لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وذو كفاءة وخبرة عالية.

اهتمام وتوجيهات بتقديم كافة سُبل الدعم والرعاية

وأعرب رئيس الجامعة، عن مدى فخره وسعادته بالخريجين من الوافدين من أبناء الجامعة، موجهًا لهم خالص التهنئة، مطالباً إياهم بمراعاة الله عز وجل في مهنتهم، كما دعاهم لعدم التوقف عند هذه المرحلة واستكمال مسيرتهم التعليمية لمزيد من التقدم والازدهار، معرباً عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى، على اهتمام وتوجيهاته بتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب الوافدين من الدول العربية والأفريقية الشقيقة.

وأكد عبد الرازق دسوقي، حرص الجامعة على دعمها المتواصل لجميع الطلاب، مشيرًا إلى ما تشهده الجامعة من جهود التطوير والتحديث، والتقدم الذي حققته في التصنيفات العربية والعالمية، والإمكانات البشرية التي تمتلكها، والاهتمام بتقديم خدمة تعليمية متميزة.

الطلاب يرددون قسم الولاء مع قيادات الجامعة

وجّهت الدكتور إيناس الجندي، عميد كلية طب الفم والأسنان، خالص الشكر والتقدير لآباء وأمهات الطلاب على صبرهم ودعمهم لأبنائهم، مرحبةً بهم في وطنهم مصر، كما توجهت بالشكر والتقدير للدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، لدعمه الكامل لأبنائه الطلاب، معربةً عن بالغ سعادتها بهم، مقدمةً الشكر لجميع المشاركين خلال فعاليات الحفل، وفى ختام الكلمة ردّدت قسم الولاء الطبي مع الطلاب، متمنيةً لهم بدء مرحلة جديدة من حياتهم العملية.

وعقب ذلك قام الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بتكريم الخريجين وتسليمهم دروعًا تذكارية احتفالًا بتخرجهم، كما قدّم الخريجين دروعًا تذكارية لرئيس الجامعة تقديرًا وامتنانًا منهم لجامعة كفر الشيخ، ودورها تجاههم، وتكريم عميد كلية طب الفم والأسنان وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.