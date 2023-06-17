بيان هام من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن تنسيق 2023 بعد قليل
كتب:
احمد ابو ضيف
01:26 م | السبت 17 يونيو 2023
الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي
يصدر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بيانًا مهما بعد قليل، بشأن تنسيق عام 2023.
ومن المقرر، أن يصدر المجلس كل التفاصيل الخاصة بتنسيق الجامعات 2023 وكذلك كل التفاصيل الخاصة استعدادات القبول استعدادات الكليات لتنسيق الجامعات 2023.
جدير بالذكر، ـن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية أجروا جولة شاملة في جامعة الإسماعيلية الأهلية وجامعة قناة السويس.