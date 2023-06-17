رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

بيان هام من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن تنسيق 2023 بعد قليل

كتب:

احمد ابو ضيف
01:26 م | السبت 17 يونيو 2023
الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي

الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي

يصدر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بيانًا مهما بعد قليل، بشأن تنسيق عام 2023.

ومن المقرر، أن يصدر المجلس كل التفاصيل الخاصة بتنسيق الجامعات 2023 وكذلك كل التفاصيل الخاصة استعدادات القبول استعدادات الكليات لتنسيق الجامعات 2023.

جدير بالذكر، ـن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية أجروا جولة شاملة في جامعة الإسماعيلية الأهلية وجامعة قناة السويس.

اقرأ المزيد:

وزير التعليم العالي: برامج الجامعات الأهلية تلبي متطلبات الجمهورية الجديدة

وزير التعليم العالي لطلاب جامعة الإسماعيلية: نستمع لكل آرائكم ومقترحاتكم

وزير التعليم العالي يجتمع بمجلس الجامعات في «قناة السويس» اليوم

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بغلق كيان وهمي في الغربية

وزير التعليم العالي يشدد على دور الجامعات في المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية

«التعليم العالي» تبحث استعدادات تنسيق الجامعات لعام 2024

تنسيق الجامعات الخاصة لطلاب الشهادات المعادلة 2023.. تعرف عليه

تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. الحدود الدنيا لطلاب الشهادات المعادلة
بقلم احمد ابو ضيف