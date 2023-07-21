«التنمية المحلية»: إزالة أكثر من 700 بناء مخالف في ثلاث محافظات

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا حول جهود محافظات بنى سويف والشرقية والقليوبية لمواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء دون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

حملات إزالة التعديات

في بنى سويف، وصل إجمالي الإزالات إلى 402 حالة تعد مبان وزراعة، وفى الشرقية تم إزالة 48 حالة تعد على مساحة 7 آلاف و279 متر مباني و48 فدانا بنطاق المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة 29 حالة على مساحة 5 آلاف متر مربع

وفى القليوبية تم إزالة 29 حالة على مساحة 5 آلاف متر مربع، ما بين منازل غير مأهولة بالسكان منشأة بالطوب الأبيض وهناجر حديدية وأسوار وجمالون واشغالات على أرض أملاك دولة، وخلال الموجة الـ21 لإزالة التعديات تم إزالة أكثر من300 حالة مباني زراعة بمعاونة الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء مع اتباع خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.