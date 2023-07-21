«التنمية المحلية» توجه المحافظات بتقديم تسهيلات لحملة «100 يوم صحة»

وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة الميدانية لحملة 100 يوم صحة وتقديم الدعم التسهيلات للحملة، في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حملات طرق الأبواب

تلقت وزارة التنمية المحلية تقرير حول جهود تنفيذ حملة 100 يوم صحة بمحافظتي أسيوط والبحر الأحمر، ففي محافظة أسيوط تواصل حملات طرق الابواب واستهداف الأسر بالقرى والنجوع تقديم خدمات 11 مبادرة رئاسية في قطاع الصحة بالمجان للمواطنين من خلال 200 فرقة طبية ثابتة ومتنقلة تحت شعار «معاك من أول يوم»، لتقديم الخدمات الصحية بالمجان في قطاع الصحة والوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء.

وتواصل القوافل الطبية بأسيوط تقديم الخدمات الصحية ومتابعة أعمال الكشف الطبي على المواطنين وإجراء التحاليل المختلفة والتثقيف الصحي، ومن المقرر استمرار الحملة حتى أول أكتوبر المقبل واستهداف تجمعات المواطنين أمام محطات القطار والأتوبيس والمواقف ودور العبادة والحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل، ومناشدة رؤساء المراكز والاحياء بتقديم الدعم والتسهيلات للحملة، والوصول الى المواطنين بأماكن العمل والمنازل تسهيلاً عليهم.

دعم صحة المرأة

وفى محافظة البحر الأحمر، تواصل حملة 100 يوم صحة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة العمل على مواجهة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي ودعم صحة المرأة ورعاية صحية متكاملة للأمهات والأجنة، والكشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال حديثي الولادة، والرعاية لكبار السن، وفحص المقبلين على الزواج، والقضاء على فيروس سي وعلاج الضمور وسوء التغذية بين أطفال المدارس، وعقد الندوات والتوعية الميدانية لنشر الوعي بأهمية الصحة والسلامة العامة بين المواطنين.