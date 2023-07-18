«التنمية المحلية» تتلقى تقريرا حول إزالة الإشغالات في 4 محافظات

تلقت وزارة التنمية المحلية، تقريرا حول جهود محافظات الإسكندرية والمنيا وكفر الشيخ والبحيرة، في تنظيم الحملات المكبرة لإزالة ورفع الإشغالات، وإزالة التعديات على حرم الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري بالمحافظات، وذلك في إطار توجيهات وزير التنمية المحلية بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين، وضرورة مراجعة التزام المحال التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

في محافظة الإسكندرية، شنت الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء، وغلق 57 منشأة، والتحفظ على 9930 حالة إشغال وتحرير 4486 محضرا، وفرض غرامات تقدر بمليون و300 ألف جنيه.

إزالة الإشغالات والتعديات

وفى محافظة المنيا، أطلقت المحافظة حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء، ورفع الإشغالات عن حرم الطريق العام، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة.

وفي هذا السياق، قال عماد حسن رئيس مركز بنى مزار إن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الاشغالات وأسفرت عن تحرير 103 محاضر إشغال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفي مركز ديرمواس، قال عامر طه رئيس المركز إن الوحدة المحلية حررت 4 محاضر إشغال طريق لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

المتابعة المستمرة للمحال التجارية

وفى محافظة كفر الشيخ، تم غلق 2 كافتيريا لمدة 48 ساعة، للتعدي على الطريق بشارع المصنع، وشارع صلاح سلامة، وإزالة الاشغالات بميدان الملك عبدالله ومنع إعاقة الحركة المرورية، وفى محافظة البحيرة أسفرت الحملات عن رفع 1108 حالة إشغال والتشديد على المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية والحفاظ على الانضباط بالشارع.