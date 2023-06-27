تخصيص 85 مركز إطفاء لتغطية أحياء محافظة القاهرة والتعامل مع الطوارئ

أكدت محافظة القاهرة أنّ إجمالي مراكز الإطفاء في محافظة القاهرة 85 مركز إطفاء، وإجمالي عدد سيارات الإطفاء على مستوى المحافظة 105 سيارات، وأكبر نصيب للسكان من مراكز ونقاط الإطفاء كانت بالمنطقة الشرقية، وبلغت 180 ألفًا و982 نسمة لكل مركز، يليها المنطقة الشمالية، وبلغت 138 ألفًا و823 نسمة لكل مركز، وأقل نصيب للسكان من هذه المراكز يوجد في المدن الجديدة بواقع 44 ألفًا و490 نسمة لكل مركز، يليها المنطقة الغربية وبلغت 46 ألفًا و903 نسمات لكل مركز، على مستوى المحافظة ضمن الخدمات الموجودة بالعاصمة؛ للتعامل مع أي طارئ.

نقاط إطفاء

وأشار تقرير محافظة القاهرة إلى نقاط لإطفاء على مستوى المحافظة، إذ تضم المنطقة الشرقية 22 مركز إطفاء، وهي تضم مصر الجديدة والنزهة وشرق مدينة نصر وغرب مدينة نصر والمطرية وعين شمس والسلام 1و2 والمرج، وفي المنطقة الغربية إجمالي عدد مراكز الإطفاء 16 مركزًا، وتضم أحياء غرب القاهرة، وعابدين، والأزبكية، وحي وسط، والموسكي، وباب الشعرية، والوايلى، وبولاق أبو العلا، ومنشأة ناصر.

أحياء المنطقة الشمالية

كما تضمنت المنطقة الشمالية 13 مركز إطفاء منها أحياء شبرا والساحل وروض الفرج والزيتون، الأميرية، حدائق القبة، الشرابية، الزاوية، أما المنطقة الجنوبية بها 24 مركز إطفاء تضم أحياء السيدة زينب والخليفة والمقطم، مصرالقديمة، البساتين، دارالسلام، المعادى، وطرة، المعصرة، حلوان، التبين، و15 مايو، أما المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة والشروق وبدر تضم 10 مراكز إطفاء.

من ناحية أخرى تواصل أجهزة محافظة القاهرة الإستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال التركيز على أعمال النظافة والهيئات الخدمية والمرافق لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين، وتسيير لجان متابعة والتفاعل مع شكاوى المواطنين من خلال غرفالعمليات بالأحياء، والمديريات الخدمية وديوان عام المحافظة على مدار أيام عيد الأضحى.