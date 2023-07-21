تفاصيل هروب جندي أمريكي إلى كوريا الشمالية.. لم تحدث منذ 41 عاما (فيديو)

كُشف النقاب مؤخرا عن احتجاز كوريا الشمالية لجندي أمريكي عبر خط التماس مع كوريا الجنوبية، ليكون بذلك أول جندي في الجيش الأمريكي يعبر إلى كوريا الشمالية منذ عام 1982، في حادثة نادرة، بحسب شبكة «سي ان ان» الإخبارية الأمريكية.

من هو الجندي الأمريكي ترافيس كينج؟

حدد الجيش الأمريكي، الثلاثاء الماضي، هوية الجندي العابر للحدود الكورية بأنه يدعى ترافيس كينج، حيث قال المتحدث باسم القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية الكولونيل أيزاك تايلور إن الجندي المذكور سلفا، عبر طوعا وبدون إذن، الحدود بين البلدين خلال زيارة إلى المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية.

وانضم الجندي الأمريكي ترافيس كينج إلى الجيش الأمريكي في يناير من عام 2021، ولم يذكر المسؤولون في الولايات المتحدة الأمريكية المدة التي قضاها كينج في كوريا الجنوبية، لكن في وقت ما واجه إجراء تأديبيا بتهمة الاعتداء وقضى 50 يوما في مركز احتجاز.

من جهتها أفادت معلومات بثتها شبكة «سي بي إس» الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأنه كان من المقرر إعادته إلى الولايات المتحدة لأسباب تأديبية، لكن «كينج» تمكن من مغادرة المطار والانضمام إلى مجموعة من الزوار إلى المنطقة المنزوعة السلاح.

واشنطن تعلق على هروب الجندي ترافيس كينج الحدود الكورية

وقال مسؤول أمريكي، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لضمان عودة الجندي الأمريكي الذي عبر إلى كوريا الشمالية، وذلك خلال اجتماع ثلاثي الأطراف مع اليابان وكوريا الجنوبية يتعلق بسبل التصدي لتهديدات بيونج يانج.

بدوره، قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص المعني بملف كوريا الشمالية، سونج كيم، في مستهل الاجتماع إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل جاهدة للتحقق من المعلومات بشأن سلامة الجندي، ترافيس كينج، وإنها تجري اتصالات من أجل ضمان سلامته وعودته.

الخارجية الأمريكية: بيونج يانج لا ترد على اتصالات البنتاجون

كان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قال في مؤتمر صحفي بواشنطن، الأربعاء الماضي، إن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» اتصل أمس بنظرائه في الجيش الشعبي الكوري الشمالي، مضيفا: «ما أفهمه هو أن هذه الاتصالات لم يتم الرد عليها بعد».

وتابع ميلر: «البيت الأبيض والبنتاجون ووزارة الخارجية الأمريكية تعمل معا لجمع المعلومات حول سلامة الجندي الأمريكي ترافيس كينج ومكان وجوده».

البيت الأبيض: الحكومة ستواصل العمل لعودة «كينج»

فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الحكومة الأمريكية ستواصل العمل على ضمان سلامته وعودته إلى عائلته.