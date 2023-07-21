ضبط موظف بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الفيوم حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته عملات محلية وأجنبية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.