عامل بقطار التالجو يعثر على حافظة نقود ويردها لصاحبها: أمانة في رقبتنا

أمانة حملها العاملون بقطارات السكة الحديد، على عاتقهم، فهم يضربون أمثلة متكررة للأمانة، وهو ما فعله محمود محفوظ، عامل سفري بقطار تالجو الفاخر، بعد أن عثر على حافظة نقود بها مبلغ مالي وحقيبة سفر تخص أحد الركاب، وعلى الفور توجه العامل برفقة قائد طاقم القطار إلى نقطة شرطة المحطة وتم الوصول إلى صاحب الحقيبة والتأكد من امتلاك الراكب لحافظة النقود وحقيبة السفر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستلام الراكب أغراضه، بحسب ما كشفت عنه شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة في بيان لها.

تعليمات مشددة للعاملين بالشركة

كرم المهندس سامي عبدالتواب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب محمود محفوظ، بمكافأة مالية وشهادة تقدير نظير أمانته أثناء أدائه لواجبات العمل، وشدد خلاله التكريم على جميع العاملين بالشركة بالسير على درب العاملين الأمناء بالشركة والعمل على رفع اسم الشركة عاليًا، فيما عبر العامل، عن سعادته بتكريمه، وحرصه على إعادة الموال والحقيبة لصاحبها قائلا: أمانة في رقبتنا.

انطلاق أولى رحلات قطار التالجو أمس

يذكر أن أولى رحلات قطار تالجو الفاخر لخط الصعيد، انطلقت أمس، من محطة رمسيس إلى الأقصر، وذلك بعدما انطلق القطار الأول على خط القاهرة - الإسكندرية نهاية شهر ديسمبر الماضي، وتتميز هذه النوعية بالقطارات بتقنيات حديثة متطورة.

وأكد المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، أن المنظومة حريصة على توفير خدمات مميزة على خطوط السكة الحديد للوجه القبلي مثل الخدمات المقدمة للوجه البحري.

وأضاف المهندس محمد عامر، لـ«الوطن»، أن قطارات التالجو تعتبر هي الأحدث في المنظومة وبها مستوى عالي من الأمان والتكنولوجيا التي تخلق مزيداً من الرفاهية.