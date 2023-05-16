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ضبط مسجلي خطر في الفيوم بتهمة تزوير نقود ومستندات

كتب:

محمد بركات
12:22 م | الثلاثاء 16 مايو 2023
وزارة الداخلية- ارشيفية

وزارة الداخلية- ارشيفية

تمكّن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم من تحديد وضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة سنورس، وبحوزتهما (مبالغ مالية مزورة عملات وطنية فئات متنوعة - أوراق وكارنيهات مُزورة- الأدوات والأجهزة المستخدمة في التزوير).

بمواجهتهما اعترفا بتزوير المبالغ المالية والأوراق والكارنيهات باستخدام الأجهزة المضبوطة ومحاولتهما تصريف المبالغ المزورة بنطاق الجيزة والفيوم.

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