ضبط سلع مجهولة المصدر في حملة على الأسواق بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عدد من القضايا التموينية في إطار جهودها فى مكافحة الجرائم التموينية.

وجاءت أبرز القضايا كالآتي:

ضبط مسئول عن مخبز بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وعُثر بداخل المخبز على كمية من المواد الغذائية وزنت 500 كيلو جرام دقيق مجهولة المصدر وغير مسحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مالك محل لتجارة الجملة بدائرة قسم شرطة المرج، وعُثر داخل المحل على كمية من السجائر بإجمالي 2000 علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وذلك للبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط صاحب محل سجائر بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الوايلي، وذلك لحيازته كمية كبيرة من السجائر بإجمالي عدد 1245 علبة سجائر من أنواع مختلفة مجهولة المصدر ومهربة من سداد الرسوم الجمركية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وذلك لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.