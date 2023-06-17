طرح سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ التموين بمطروح.. الأرز بـ20 جنيها

أعلنت المهندسة هند مساعد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح، طرح أرز وزيت مدعمين بأسعار أرخص من الأسواق، في المنافذ التابعة لوزارة التموين، في إطار خطة مواجهة جشع التجار بالمدن، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

أماكن منافذ التموين في مطروح

وقالت وكيل وزارة التموين بمطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه تم البدء، اليوم السبت، في توفير الأرز والزيت في منافذ التابعة لوزارة التموين، وجرى الدفع بكمية في منفذ فرع الجملة بمدينة رأس الحكمة، شرق مرسى مطروح، ليتاح للمواطنين بالمدينة والقري والنجوع المحيطة، كما يتم توفير الأرز والسلع الأساسية الأخري مثل الزيت والسكر، في فروع الجملة بمدن الحمام والضبعة والعلمين ومرسي مطروح وتنظيم قوافل من سيارات متحركة في مدن السلوم، وسيدي براني، والنجيلة وسيوة، في متناول جميع المواطنين من سكان المدن.

أسعار الأرز والزيت في منافذ التموين بمطروح

وأوضحت وكيل تموين مطروح، أن أسعار الأرز البلدي المعبأ يتوافر البيع بفروع الجملة بسعر الكيلو 25 جنيه، والأرز الهندي معبأ سعر الكيلو 20 جنيه، والزيت بسعر 800 مليلتر بسعر الزجاجة 45 جنيه، كما يجري توفير السلع الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة مثل الدقيق والسمن والمكرونة والفول والعدس ومنتجات الألبان وغيرها تحت إشراف تموين مطروح.