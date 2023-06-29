«الداخلية» تدفع بسيارات «أمان» لتوفر سلع غذائية بأسعار مخفضة في 1368 فرعا

تواصل وزارة الداخلية، الدفع بسيارات منظومة «أمان» لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالتزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى انضمام 62 مولًا تجاريًا و44 سلسلة محل حلويات بإجمالي 349 فرعا، و111 سلسلة مطاعم وكافيهات بإجمالي 824 فرعًا و55 كيانًا صناعيًا، وذلك بإجمالي 1805 أفرع لفعالية يوم 2023 يونيو 30 التي تطلقها وزارة الداخلية ضمن المرحلة الـ23 من مبادرة «كلنا واحد» لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بجودة عالية وبخصومات خاصة.

مظاهر احتفالية بالمراكز التجارية

وخلال الفاعلية التي تنظمها وزارة الداخلية، من المقرر أن تشهد المراكز التجارية المشاركة ي الفعالية على مستوى محافظات الجمهورية العديد من المظاهر الاحتفالية للإعلان عن المبادرة والمشاركة في الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

كما تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة «كلنا واحد» والتي سبق إطلاقها لمدة شهرين إضافياً بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.

1368 فرعًا على مستوى الجمهورية

وأوضحت وزارة الداخلية، من خلال موقعها الإلكتروني، أماكن السلاسل والمنافذ الثابتة والمتحركة والسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، مبينة أنَّه تمّ زيادة عدد فروع السلاسل إلى 1368 فرعًا على مستوى الجمهورية، 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وسرادقات بالميادين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، واستمرارا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية في تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والكيانات الصناعية والتجارية وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى والمطاعم ومحال الحلويات لتوفير منتجاتها المختلفة وتقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.