«الداخلية»: القبض على تاجر مخدرات بالمطرية في حملة أمنية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط حائزي المواد المخدرة بقصد الإتجار.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه، وعُثر بحوزته على كمية من الحشيش المخدر وفرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخبز بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وعُثر بداخل المخبز على كمية من المواد الغذائية تزن 500 كيلو جرام دقيق مجهولة المصدر وغير مسحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط مالك محل لتجارة الجملة بدائرة قسم شرطة المرج، وعُثر داخل المحل على كمية من السجائر بإجمالي 2000 علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وذلك للبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، فضلا عن ضبط صاحب محل سجائر دون ترخيص بدائرة قسم شرطة الوايلي، وذلك لحيازته كمية كبيرة من السجائر بإجمالي عدد 1245 علبة سجائر من أنواع مختلفة مجهولة المصدر ومهربة من سداد الرسوم الجمركية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وذلك لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.