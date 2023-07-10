تفاصيل حبس عاطل بتهمة حيازة 10 كيلوجرامات «حشيش» في القاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة في القاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

حيازة 10 كيلو مخدر حشيش

وأوضحت التحقيقات أن المتهم عاطل مقيم بمنطقة بدر بالقاهرة، له معلومات جنائية زاول نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها من أجل تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.

وأكدت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته لكمية من مخدر الحشيش، وزنت 10 كيلو جرامات بقصد الاتجار، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

عقوبة المتهم تصل للإعدام

شرح المحامي أحمد علي تفاصيل عقوبة الاتجار بالمخدرات، كما نص عليها قانون العقوبات، قائلا: «نصت المادة رقم 34 أن عقوبة من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، هي السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية، لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه».

وأضاف الخبير القانوني، أن العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.