ضبط 50 كيلو حشيش في حيازة أحد العناصر الإجرامية بالشرقية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته 500 طربة حشيش تزن 50 كيلوجراما ومبلغا ماليا وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء في التحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3 ملايين جنيه تقريباً.

يأتي ذلك في إطار مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء، وإنفاذاً لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمروجي المواد المخدرة.