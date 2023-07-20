حبس عاطل متهم بحيازة 300 طربة حشيش في الإسماعيلية

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية، بحبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة علي نشاط واسع قبل بيع وترويج المواد المخدرة على صغار التجار.

وواجهت جهات التحقيق، المتهم فيما ضبط بحوزته من كمية كبيرة من مخدر الحشيش وطلبت تحريات المباحث الجنائية وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول نشاطهما، وعرض عينة من المواد المخدرة على المعمل الكيميائي لبيان ما بها من مخدر، وإرفاق نتيجة تقرير فحص العينة في أوراق القضية.

القبض علي المتهم

وألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية، برئاسة العميد أحمد بلبولة، بالتعاون مع الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي القبض على عنصر إجرامي حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير، بحوزته كمية من مخدر الحشيش زنة 30 كيلو جرام ومبلغا ماليا و3 هواتف محمولة.

وأشارت تحريات العقداء أحمد عبد الله ومحمد جميل والرواد عبد الله عاشور وأحمد المحمدي، مفتشو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إلى أن المتهم ارتبط مع تشكيل عصابي تخصص في نقل وترويج المواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش من منطقة سيناء لعملائه بمختلف المحافظات.

ضبط باقي التشكيل

ونجحت مأموريات مختلقة في القبض على عنصر إجرامي حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو زنة 5 كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش، فيما تم ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية في الإسكندرية بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام.