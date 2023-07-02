ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1920 مخالفة متنوعة بكفر الشيخ

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات لمديرية الأمن بمحافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير الأمن، من ضبط 6 أسلحة نارية، و2 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة «حشيش، و بانجو»، و250 جرام هيروين، إضافة لضبط 15 سلاح أبيض، بحوزة عاطلين بعدد من مراكز المحافظة.

شنّ حملات مرورية وأمنية بكفر الشيخ

‏‎كما شنّت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة الدكتور العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، لضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة.

ضبط 1920 مخالفة مرورية متنوعة

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 1920 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز «كفر الشيخ، وسيدى سالم، والحامول، وبلطيم، ودسوق، وقلين، وفوه»، حيث تم ضبط 30 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 60 مخالفة دراجة نارية، و100 مخالفة سير بدون تراخيص، و20 بدون رخص قيادة، و10 بدون رخصه تسيير، و1700 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ضبط كافة أشكال الخروج على القانون

‏‎ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين، وفرض سيادة القانون، وضبط كافة أشكال الخروج على القانون، حرصاً على أمن وسلامة المواطن.