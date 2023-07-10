تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة أسلحة نارية في الجيزة

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم في قضية حيازة الأسلحة النارية بالجيزة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما طالبت المباحث، بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

حيازة 4 أسلحة خرطوش

أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن الجيزة، حيازة أحد الأشخاص الأسلحة النارية للإتجار بها وترويجها بدائرة قسم شرطة البدرشين، وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم عاطل 40 سنة، مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الاجراءات وجمع المعلومات، تم استهداف المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، بحوزته 4 أسلحة خرطوش محلية الصنع، تقدر قيمتها بـ90 ألف جنيه، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

الموقف القانوني

وحول العقوبة المتوقعة للمتهم بحيازة الأسلحة النارية في الجيزة، أوضح المحامي محمود عبدالله في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد، وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وحال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.

وحدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاح أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، وحال الاستيراد أو الاتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاح ناري بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، دون ترخيص، تقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز 1000 جنيه.