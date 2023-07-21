إزالة 219 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 219 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك دولة، واسترداد 8754 مترا مربعا و371 فدانا منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 للإزالات وحتى اليوم.

إزالة التعديات على الأراضي

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم إزالة 119 حالة تعد على أراض أملاك دولة بمساحة 8574 مترا مربعا، و51 حالة تعدٍ على أراض زراعية على مساحة 371 فدانا و21 قيراطا و9 أسهم، بالإضافة إلى إزالة 49 حالة تعد على أراضي زراعة خاصة مباني بمساحة 15350 مترا مربعا، وذلك خلال الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة.

حملات في مركز الغنايم

وأشار المحافظ إلى إنه تم أمس إزالة 12 حالة تعد على أراض زارعية وأملاك دولة بمركز الغنايم على مساحة 234 مترا مربعا، و21 قيراطا و12 سهم زراعة.

انتظام سير العمل

وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة لانتظام سير العمل بالموجة 21، للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة، لافتا إلى أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.