مخرج مسرحية «سادة سكتوا»: البروفات والتحضيرات استغرقت عامين

قال عبدالرحمن محمود لاشين، مخرج مسرحية سادة سكتوا، التي عرضت مؤخرًا ضمن فاعليات كرنفال للتوعية بالمرض النفسي، إن فكرة تقديم عرض مسرحي يتناول الأزمات التي مّر بها أبطالها، جاءت من خلال المؤلف أحمد فكري، بأن يكون العرض المسرحي داخل كافيه يقدم «قهوة سادة سِكتوّا» أبطالها نماذج مرت بظروف نفسية.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الجميع تحمّس لهذا العرض، ومنهم من اعتبر المشاركة في العرض المسرحي نوعًا من العلاج بالفن، الذي يتوقف على ضرورة الوعي أولًا وأن يكون الشخص مدركًا لما يمر به حتى يستطيع أن يجد الحل للخروج من هذه الدائرة.

ثقافة العلاج بالفن

وأشار إلى أن كثيرا من العبارات التي جاءت على لسان الأبطال في مسرحية «سادة سِكتوّا» حقيقية ونابعة من مواقف حدثت بالفعل، مشددًا على أن استعراض التجارب الذاتية في الأعمال الفنية من الأمور المهمة جدًا.

واستطرد بقوله: هناك خطة لإعادة تقديم هذا العرض في مؤتمرات طبية تتعلق بالمرض النفسي سواء داخل أوخارج مصر، كذلك التعاون مع مؤسسات نفسية والذهاب إلى المستشفيات، لمساعدة المرضى على التجاوب والتطرق إلى أزمتهم والتعبير عنها بشكل صحيح «نتمنى نشر ثقافة العلاج بالفن لأنه يفرق كثيرًا مع المرضى».

تحضيرات وبروفات

وأوضح «لاشين» أن بروفات وتحضيرات المسرحية استغرقت نحو عامين، مضيفًا: قبل العرض أمام الجمهور الفترة الماضية، سبقه عرض خاص لأطباء وأخصائيين نفسيين لمراجعة المصطلحات العلمية والطبية، وأشادوا بدورهم بالمسرحية، وأضافوا تفاصيل جديدة تتعلق بالاكتئاب.