شادي جمال هاشم: مسرحية سادة سكتوا أشبه بـ«الفضفضة» لتجاوز الوجع

عبّر الفنان شادي جمال هاشم، عن سعادته بالمشاركة في مسرحية سادة سِكتوّا، التي عرضت مؤخرًا ضمن كرنفال للتوعية بماهية المرض النفسي وطرق العلاج، وتأكيده أنه تحمسّ كثيرًا لتقديم هذا العرض، خصوصًا وأنه يضم حالات حقيقية مرّت بأزمات في حياتها بالفعل، مع الإشارة إلى أن الاكتئاب ليس من الأمراض البسيطة ومن الممكن أن يصاب به أي شخص، وكذلك من السهل الشفاء.

وأشار شادي جمال هاشم، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه قبل المشاركة في مسرحية سادة سكتوا، سعى للقراءة عن الاكتئاب والوقوف على كل ما يتعلق به من تفاصيل ومحاولة استيعاب ماهية هذا المرض، للتمكن من تجسيده على خشبة المسرح بكل ما به من انفعالات غير ظاهرة، وكيف يكتشف الشخص أنه مصاب بهذا النوع من المرض.

مسرحية سادة سكتوا محاولة لعلاج الاكتئاب بالفن

واستطرد شادي جمال هاشم بقوله: أنا شخصيًا لا أستطيع أن أصنف نفسي بأنني مريض اكتئاب، ولكن كان لدي معاناة في بعض الأمور، أبرزها عدم وجود علاقة قوية مع والدي، وقبل وفاته بعامين حرصت على أن تتوطد علاقتنا لأنني كنت أعاني من عدم وجود صداقة أو رابط مشترك بيننا، وشعرت بسعادة بالغة عندما صرنا أصدقاء قبل رحيله.

ثقافة الطب النفسي

واستطرد بقوله: دائمًا المسرح ما كان يجعلني أخرج من دائرة الاكتئاب، الفن هو العلاج يجعلك تجسد أدوارًا وتلعب شخصيات في عوالم بعيدة عنك تمامًا، ومن ثم كنت حريصًا على أن أكون مشاركًا في «سادة سِكتوّا» لعدم وجود ثقافة الذهاب إلى الطبيب النفسي والتعامل معه وأن المريض النفسي ليس مجنونًا كما يصوره البعض، وبالتالي المسرحية هى «فضفضة» فنية مهمة.