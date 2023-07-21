أسعار شواطئ العلمين الجديدة 2023.. بعضها مجاني

أعلن جهاز مدينة العلمين الجديدة، أسعار شواطئ العلمين الجديدة 2023، موضحا وجود شواطئ عامة مجانية وأخرى خاصة برسوم، والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

أسعار شواطئ العلمين الجديدة 2023

أسعار شواطئ العلمين الجديدة 2023، تتضمن الحصول على خدمات متنوعة، وتقع بجوار بوابة مارينا 7 بالمنطقة السياحية أمام الأبراج الجديدة، وتفتح أبوابها أمام جميع المواطنين.

أسعار شواطئ العلمين الجديدة 2023.. الخاصة تبدأ من 250 جنيها

أما أسعار شواطئ العلمين الجديدة 2023 الخاصة، فهي متاحة بخدمات كاملة تتضمن مثل الشمسية والكراسي ودورات المياه وكافتيريات، بحسب جمعة مخلوف، مدير شركة تسويق سياحي بالعلمين، لـ«الوطن»، ويبدأ سعر الشمسية من 250 جنيها وتصل لـ800 جنيه، ويقبل عليها عشاق المدينة الجديدة، للاستمتاع بالأجواء الساحرة والحفلات الشاطئية.

شواطئ مدينة العلمين الجديدة

وقال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن شواطئ مدينة العلمين الجديدة تتمتع بأجمل مياه في البحر، من حيث النقاء وألوانها الفيروزية الجميلة ورمالها البيضاء، وجميع شواطئها صديقة للبيئة ولا يوجد أي نسبة تلوث بها، خاصة وأنها شواطئ بكر، بدأت تعمل مع تشغيل المشروع القومي لمدينة العلمين الجديدة والتي تعد من أفضل المدن الحديثة ضمن مدن الجيل الرابع والتي تفوقت علي المدن الأوروبية، وتنافسها من حيث المقومات الطبيعية على شواطئها والإمكانات الكبيرة التي وفرتها الدولة بها برعاية القيادة السياسية، لتكون أيقونة السياحة والتنمية الشاملة على سواحل مصر الشمالية.