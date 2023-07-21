زوار العلمين الجديدة يشيدون بها: «مدينة عالمية على ساحل البحر المتوسط»

سلطت قناة فضائية «إكسترا نيوز»، الضوء آراء المواطنين بمهرجان العلمين الجديدة، الذي تستضيفه مدينة العلمين الجديدة، حيث يشهد إقبالا واسعا من الزائرين في العطلات والإجازات الرسمية للاستمتاع بفصل الصيف ومشاهدة المناظر الجميلة والمشاركة في الفعاليات الرياضية والفنية والترفيهية المختلفة.

وقال مواطن، إنه يزور مدينة العلمين الجديدة للمرة الثانية، وفي المرة الأولى كان يتعرف على الأماكن المختلفة بالمدينة، مثل الفنادق والممشى والأنشطة، مشيرًا إلى أنه متحمس لمهرجان العلمين: «أنتظره بفارغ الصبر وأشعر بأنه سيكون على أعلى مستوى».

وقالت زائرة: «أزور العلمين للمرة الأولى، هي مدينة رائعة للغاية، بها مناظر خلابة وممشى جميل»، وقال مواطن آخر: «هذه المدينة عالمية على البحر المتوسط، في حتة تانية غير زمان، وسأحضر حفل تامر حسني، كما شاهدنا عرضا بطائرات RC، بالإضافة إلى بطولة الكرة الشاطئية التي شارك فيها لاعبونا القدامى مثل حسام غالي وعصام الحضري وسيد معوض، وكانت البطولة رائعة».