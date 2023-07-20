«تذكرتي» تطرح تذاكر مجمعة بخصم 10% لحضور فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

أتاح موقع «تذكرتي»، حجز تذاكر حضور فعاليات مهرجان العلمين، بخصم 10% على التذاكر المجمعة (من 4 حتى 10 تذاكر).

وأكد موقع «تذكرتي» إتاحة خصم 10% من خلال بروموكود «العالم علمين»، في حالة إن كان عدد التذاكر أقل من 10 تذاكر.

مهرجان العلمين

مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أو عروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عدد من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني الذي يحيي حفلا غدا، تليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبيرعمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

وتشهد الفعاليات أيضا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق «تراياثلون»، مكون من 3 رياضات «السباحة- ركوب الدراجات- الجري» وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيجري تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.