حصول مجلة كلية الدراسات الإسلامية بكفر الشيخ على أعلى تقييم من الأعلى للجامعات

حققت مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات فرع جامعة الأزهر بمحافظة كفر الشيخ تصنيفًا متقدمًا؛ حيث حصلت على تقييم من المجلس الأعلى للجامعات للسنة الثانية على التوالي بدرجة 7 من 7، وهو من أعلى التقييمات التي تحصل عليه المجلات العلمية، ويُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى رصيدها المشرِّف.

حصول مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

وأوضح الدكتور زكي صبري، عميد الكلية، أنّ هذه المجلة تصدر عن الكلية، مشيراً إلى أنّ حصولها على تقييم من المجلس الأعلى للجامعات بدرجة 7 من 7 درجات يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى رصيدها المشرِّف، متقدماً بخالص الشكر إلى اللجنة الاستشارية من داخل مصر وخارجها وفريق عمل المجلة، ولكل أعضاء هيئة التدريس والباحثين من الخارج والداخل، وجميع منسوبي الكلية على جهودهم المبذولة من أجل نجاح المجلة وتطويرها والنهوض بها.

وتُعد مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات فرع جامعة الأزهر بكفر الشيخ من أحدث المجلات في جامعة الأزهر؛ حيث صدر العدد الأول فيها عام 2017 وعلى الرغم من حداثتها إلا أنها تتميز بوجود رقم إيداع لها فضلًا عن ترقيم دولي.

المجلة تنشر أبحاثًا لباحثين في مختلف التخصصات

وتشرف المجلة بهيئة استشارية من مختلف كليات الجامعة، والجامعات العربية من داخل وخارج مصر ومن كبار الأساتذة في تخصصاتهم، ومن هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، وكذلك هيئة محكمين في جميع تخصصات فروعها، فضلاً عن انتشارها في ربوع الوطن العربي؛ حيث تنشر أبحاثًا لباحثين في مختلف التخصصات الشرعية واللغوية وأصول الدين من مختلف الدول العربية والإسلامية.

يذكر أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ تابعة لجامعة الأزهر، أُنشئت عام 2000 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2023 لعام 2000.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

وتقدم كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ للطالبات العلوم الشرعية والعربية في إطار واضح المعالم والمقاصد، وتمنحهن درجة الإجازة العالية «الليسانس» في تخصصات «الشريعة الإسلامية، وأصول الدين، واللغة العربية».