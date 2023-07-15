الكليات التي لها اختبار قدرات في جامعة الأزهر.. اعرف رابط التسجيل

حددت جامعة الأزهر، الكليات التي لها اختبار قدرات في الأزهر، معلنة الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات جامعة الأزهر في العام الدراسي الجديد (2023 - 2024م)، على أن يبدأ التسجيل اعتبارا من اليوم السبت ولمدة أسبوعين.

الكليات التي لها اختبار قدرات في الأزهر

وعن الكليات التي لها اختبار قدرات في الأزهر، قال الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن الكليات التي يُشترط للقبول أداء اختبار القدرات تشمل: «القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، الدعوة الإسلامية بالقاهرة، التربية بنين وبنات بالقاهرة»، إضافة إلى كلية التربية بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية.

اختبار قدرات في الأزهر

واستكمالا للحديث عن الكليات التي لها اختبار قدرات في الأزهر، أشار نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إلى كليات التربية بنين وبنات بأسيوط تخصصات تخصص عام (علمي - أدبي)- رياض أطفال- التعليم الأساسي - التربية الفنية- التربية الخاصة - رياض أطفال، وكليتي التربية الرياضية بنين وبنات بالقاهرة، وكلية اللغات والترجمة بالقاهرة، بجانب كليتي الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، وتفهنا الأشراف تخصصات رياض أطفال - شعبة التربية، إضافة إلى كلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة الخدمة الاجتماعية.

رابط التسجيل الإلكتروني

وفي سياق الحديث عن الكليات التي لها اختبار قدرات في الأزهر، أكد الدكتور محمد الشربيني، أن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، كان قد صدق على فتح باب التسجيل إلكترونيًّا لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات جامعة الأزهر، والمقرر انطلاقها اليوم من خلال الرابط المخصص لها من هنا.

وشددت الجامعة على أنه لابد للمتقدمين من التأكد من سداد مصروفات الاختبار لإتمام عملية التسجيل، مشيرة إلى أنه في حالة عدم سداد المصروفات الدراسية لابد من التوجه إلى أقرب ماكينة فوري لسداد المصروفات.