فتح باب التظلم على نتائج كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات فرع جامعة الأزهر بمحافظة بكفر الشيخ بقيادة الدكتور زكي صبري محمد عبد الله، عميد الكلية فتح باب التظلمات اتيجة العام الدراسي الجاري، وحتى موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة رسميًا، داخل أروقة الكلية وعلى موقعها الإلكتروني.

فتح باب التظلم علي نتائج كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

ووفقا لبيان صادر عن الكلية فإنّه تقرر فتح باب التظلمات من نتيجة العام الدراسي 2022 - 2023 للفرق الآتية:

- الفرقة الأولي شعبة «أصول دين».

- الفرقة الثانية شعبة «أصول دين».

- الفرقة الثالثة شعبة «أصول دين».

يذكر أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ تابعة لجامعة الأزهر، أُنشئت عام 2000 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2023 لعام 2000.

وتقدم كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ للطالبات العلوم الشرعية والعربية في إطار واضح المعالم والمقاصد، وتمنحهن درجة الإجازة العالية «الليسانس» في تخصصات «الشريعة الإسلامية، وأصول الدين، واللغة العربية».