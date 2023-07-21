«فيفا» يخطر الزمالك بإيقاف القيد مجددا بسبب أتشمبونج

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الاتحاد المصري بإيقاف القيد من جديد عن نادي الزمالك، بسبب اللاعب الغاني بنجامين أتشمبونج، لاعب الفريق، بسبب عدم سداد النادي المستحقات الخاصة باللاعب، خلال الفترة الماضية.

إيقاف القيد عن الزمالك بسبب أتشمبونج

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن النادي وصله إخطار اليوم من الاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف القيد عن نادي الزمالك من جديد، بسبب عدم سداد النادي المستحقات المتأخرة الخاصة باللاعب الغاني بنجامين أتشمبونج، البالغة 180 ألف يورو، وبدأ النادي مخاطبة اللاعب من أجل سداد المبلغ المستحق، ورفع الإيقاف عن النادي.

وأشار المصدر، إلى أن نادي الزمالك، سيسدد المستحقات الخاصة باللاعب، وجرى التواصل مع وكيل أعماله خلال الأيام الماضية، من أجل حل أزمة المستحقات، ومن ثم رفع القيد عن النادي بشكل رسمي، لقيد اللاعبين خلال الفترة المقبلة بصورة طبيعية، قبل المشاركة في مسابقة البطولة العربية، التي من المقرر أن تقام في شهر يوليو الجاري.

إيقاف القيد بسبب قضية شيكابالاوكان نادي الزمالك، قد تلقى خطابا خلال الأسبوع الماضي، بشأن إيقاف القيد، بسبب قضية محمود عبدالرازق شيكابالا وسبورتنج لشبونة البرتغالي بشكل رسمي، وفسخ اللاعب عقده من طرف واحد والانتقال إلى الأبيض، ليجرى توقيع عقوبة بمبلغ مليون ونصف دولار، لصالح النادي البرتغالي.