عاجل.. تحرك جديد من الزمالك لضم 5 نجوم رغم أزمة شيكابالا

يستعرض «الوطن سبورت» صفقات الزمالك في الانتقالات الصيفية، ذلك في ظل رغبة النادي في التدعيم بناء على طلب من جانب خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، قبل المشاركة في مسابقة البطولة العربية بالسعودية.

صفقات الزمالك في الانتقالات الصيفية.. محمود حمادة يقترب

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي أن قيد صفقات الزمالك في الانتقالات الصيفية مرهونة بحل أزمة إيقاف القيد، في ظل الغرامة الموقعة على النادي بسبب محمود عبد الرازق شيكابالا، والبالغة مبلغ مليون ونصف المليون دولار المقرر سدادها يوم الأحد المقبل.

وتابع المصدر، أن صفقات الزمالك الصيفية تسير بشكل جيد، وهناك اتفاق مع أكثر من لاعب على انتقاله لصفوف نادي الزمالك الموسم المقبل، من بينهم محمود حمادة لاعب نادي فاركو، بالإضافة إلى حارس مرمى بعد طلب خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق التعاقد مع حارس، وهناك مفاضلة بين محمود جنش وأحمد ميهوب حارس مرمى نادي غزل المحلة، بالإضافة إلى مهاجم صريح ومن بين هذه الأسماء المرشحة لتدعيم أحمد أمين أوفا لاعب نادي إنبي.

محمد شحاتة أحد أهداف صفقات الزمالك في الانتقالات الصيفية

وواصل: «محمد شحاتة أحد أهداف صفقات الزمالك في الانتقالات الصيفية، بعد أن نال اللاعب إعجاب خوان كارلوس أوسوريو بسبب مستواه مع منتخب مصر في مسابقة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما في المغرب».

واختتم: «نادي الزمالك حصل على باقي مستحقات صفقة مصطفى فتحي بقيمة 400 ألف دولار، والنادي سيقوم بجمع الأموال المستحقة خلال الفترة الحالية، من أجل الإعلان عن الصفقات التي ستشارك مع الفريق خلال البطولة العربية في السعودية».