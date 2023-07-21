لائحة فيفا تحسم الجدل بشأن حصول الزمالك على حق رعاية إمام عاشور

شكلت صفقة انضمام إمام عاشور لاعب وسط الزمالك السابق، المنضم حديثا إلى صفوف الغريم التقليدي النادي الأهلي، قادما من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي هذا الصيف، مكسبا ماليا كبيرا ليس لناديه الدنماركي فقط، بل وللأندية السابقة التي لعب لها صاحب الـ25 عاما.

كعكة إمام عاشور

ويسمى هذا المكسب المالي بـ«حق الرعاية»، وهو المبلغ المخصص للأندية التي أشرفت على الاعتناء بلاعب محترف من صفقات الانتقال، وهو ما يعني أن هناك أندية ستأكل من كعكة إمام عاشور، على رأسها الزمالك، وحرس الحدود، وغزل المحلة، وهي الأندية التي مثلها اللاعب طوال مشواره الكروي

ويقدر حق الرعاية بنسبة 5% من قيمة الانتقال، ويدفعها النادي المشتري.

وفيما يلي نص لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما يخص حق الرعاية:

«إذا انتقل لاعبا محترفا خلال مدة عقده، يُدفع نسبة 5% من أي ثمن انتقال، لا يشمل مكافآت التدريب المدفوعة إلى ناديه السابق، وتوزيعها بواسطة النادي الجديد كحق رعاية (تضامن) على الأندية المتداخلة في تدريبه وتعليمه على مر السنوات».

الزمالك وحرس الحدود والمحلة يحصلون على نسبة رعاية عاشور

ويعني ذلك أن كل الأندية التي مثلها اللاعب وكان مقيدا لديها بين سن 12 عاما وسن 23 عاما لها نسبة من حق الرعاية، بما فيها الأندية التي أعير لها، وبالتالي تحصل أندية الزمالك، حرس الحدود، غزل المحلة على نسبة حق الرعاية البالغ 5% من صفقة انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي.

الجدير بالذكر أن إمام عاشور بدأ مسيرته في غزل المحلة، قبل أن ينتقل إلى حرس الحدود في عام 2018، ليعود بعد ذلك إلى ناديه الأم غزل المحلة، ومنه إلى الزمالك في 2019.