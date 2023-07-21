أحمد عصام يشارك في حفل تامر حسني بمهرجان العلمين بعروض «فاير وركس»

انتهى الفنان أحمد عصام، من التجهيزات النهائية لحفل النجم تامر حسني، الذي يفتتح اليوم حفلات مهرجان العلمين الجديدة، حيث يقدم «عصام»، خلال الحفل، عرض «فاير وركس» مختلف، أعده خصيصا للحفل والمهرجان، خاصة وسط اهتمام العالم أجمع بمتابعة مهرجان العلمين الجديدة، الذي يلقي الضوء على بقعة جديدة من أرض مصر، ستكون وجهة سياحية على مستوى عالمي.

وأكد عصام، في تصريحات صحفية اليوم، أنه قام بعدة بروفات بالأمس مع النجم تامر حسني على المسرح الذي يقام عليه الحفل، ويتمنى ظهوره في أفضل شكل ممكن، ورفع اسم مصر عاليا.

ويضم المهرجان، الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بفعاليات المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.

ويعد أحمد عصام، نجم «الفاير وركس» الأول في مصر، حيث قدم عروض الألعاب النارية في حفلات كبار النجوم، مثل عمرو دياب، وتامر حسنى، ومحمد حماقي، وغيرهم من نجوم الغناء، إضافة إلى مشاركته مؤخرا في حفلات موسم الرياض، التي أحياها العديد من نجوم الوطن العربي، كما أبهر العالم ومشجعي كرة القدم بعروض حفل نهائي كأس الأمم الافريقية تحت 23 سنة بمصر.