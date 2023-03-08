الفنان أحمد عصام: أعود خلال الفترة المقبلة بفيلم ومسلسل

تصدر الفنان ومهندس الألعاب النارية أحمد عصام اهتمامات الجمهور أكثر من مرة خلال شهري فبراير ومارس، بسبب حفل زفافه الشهير وظهوره مع الإعلامية منى الشاذلي.

وفي هذا التقرير 4 تصريحات خاصة لعصام مع «الوطن»..

- عقب شهر رمضان الكريم، سأستكمل تصوير مشاهدي في الجزء الثاني من مسلسل طلقتك نفسي.

- أعمل على عمل سينمائي جديد لم تكتمل بعد صورته النهائية.

أحمد عصام: فوجئت بما حدث في حفل زفافي

- لم أكن أتوقع أو أتخيل أن حفل زفافي سيكون الحدث الأكثر بحثا ورواجا في الوطن العربي طيلة الفترة الماضية، أثناء التحضير للحفل لم أكن أرغب في تغطية إعلامية للحفل، ولم أدع أي وسيلة إعلامية لتغطية فعاليات الفرح.

أحمد عصام: لم أدع وسائل الإعلام لفرحي

- اكتفيت بدعوة أصدقائي المطربين الذين كونت معهم صداقات طيلة مشواري الفني في صناعة المؤثرات البصرية وعروض الألعاب النارية في حفلاتهم.