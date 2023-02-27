أحمد عصام وزوجته في ضيافة «صاحبة السعادة» اليوم بأول ظهور إعلامي لهما

يحل اليوم الفنان أحمد عصام، وزوجته، في أول ظهور إعلامي لهما بعد حفل زفافهما الذي تصدّر محركات البحث علي وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب الحضور الفني الكبير، ضيفا على برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس.

أحمد عصام وزوجته لأول مرة في ظهور تليفزيوني بعد الزفاف

وتذاع حلقة أحمد عصام وزوجته مع إسعاد، في تمام الساعة 11 مساء اليوم، ويكشف من خلال الحلقة كواليس حفل زفافه، الذي حضره عشرات الفنانين، والذي كان من أبرزهم عمرو دياب، وتامر حسني.

أحمد عصام يتحدث عن كواليس حفل زفافه

وكانت الصفحة الرسمية لقناة «dmc»، قد نشرت البرومو الرسمي لحلقة أحمد عصام، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وظهر من خلاله سر حضور جميع الفنانين لحفل زفافه، كما يتحدث عن غناء عمرو دياب وتامر حسني معًا لأول مرة.

بينما يتحدث أحمد عصام، عن دخوله مجال «ألعاب نارية»، حتى أصبح أشهر مصمم عروض في الوطن العربي، وتعاونه مع حفلات نجوم العالم.

من هو أحمد عصام؟

يذكر أنَّ أحمد عصام، ممثل ومهندس مؤثرات خاصة مصري الجنسية، من مواليد عام 1980، قدم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، ومن أبرز أعماله الفنية «نور عيني، وعمر وسلمى 3، ولي العهد، الشك، دكتور أمراض نسا».