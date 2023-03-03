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تامر حسني ينشر أغنيته في حفل زفاف أحمد عصام: «معاناتي مع صديق العمر»

كتب:

ياسمين محمود
03:42 ص | الجمعة 03 مارس 2023
تامر حسني

تامر حسني

كشف الفنان تامر حسني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، كواليس التحضير لأغنية حفل زفاف أحمد عصام والتي أهداها لعروسه.

ونشر تامر حسني الفيديو وعلق عليه قائلًا: «معاناتي مع صديق العمر أحمد عصام عشان يغني لعروسته في الفرح».

فيلم تاج 

وأعلن الفنان تامر حسني منذ أيام استئناف تصوير فيلمه الجديد «تاج»، والذي توقف بسبب اعتذار الفنانة مي عمر عن المشاركة في العمل.

ونشر حسني صورة له بصحبة مخرجة الفيلم أثناء التصوير وعلق قائلا: «مع المخرجة الجميلة سارة وفيق رجعنا إمبارح نستكمل تصوير فيلم تاج فيلم صعب أوي بشكل مش طبيعي بس إن شاء الله المصريين قدها وهشرحلكم قريب في بوست تاني حاجه مهمة أوي وليه بقول كده».

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