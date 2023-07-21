في ذكرى تأسيسه الـ15.. تعرف على أبرز ملامح «الاتحاد من أجل المتوسط»

استعرضت الإعلامية رانيا هاشم في حلقة خاصة لبرنامج «بصراحة» الذي يعرض على شاشة «قناة الحياة» ذكرى التأسيس الـ 15 لـ «الاتحاد من أجل المتوسط» من أمام مقر الاتحاد بمدينة «برشلونة»، مسلطة الضوء على العلاقات التاريخية التي جمعت مصر والدول الأعضاء للاتحاد.

هاشم: مصر وفرنسا شاركتا إنشاء إتحاد «من أجل المتوسط» في عام 2008

وقالت «هاشم» في تقرير عن «الاتحاد من أجل المتوسط» من مدينة «برشلونة»، إنَّ مصر وفرنسا شاركتا في عام 2008 إنشاء اتحاد «من أجل المتوسط» بهدف أساسي هو التكامل والتعاون بين كافة الدول المطلة على المتوسط.

على دول الاتحاد التكاتف لمواجهة التحديات

وأضافت الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج «بصراحة»، أنه وسط الظروف والتحديات التي باتت تحيط بالعالم أجمع كان على الاتحاد أن يتكاتف للتصدي لتلك التحديات ومواجهتها من خلال التكامل والتعاون بين دول البحر المتوسط لتحقيق الهدف الذي أنشئ من أجله الاتحاد والذي يحتفل في الوقت الحالي بذكرى تأسسيسه الـ15.

خلفية عن الاتحاد من أجل المتوسط

يذكر أن «الاتحاد من أجل المتوسط» يضم 28 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، بجانب 15 دولة أخرى تقع سواحلها على جنوب وشرق المتوسط، فيما تم تدشين الكيان بهدف تعزيز التعاون المشترك والحوار البناء بين دول ضفتي المتوسط، شمالاً وجنوباً، حيال العديد من القضايا ذات الأولوية.

وبذلت مصر العديد من الجهود على مدار السنوات الماضية لتحقيق الأهداف المنشودة من انشاء الاتحاد، وعلى رأسها تعزيز الشراكة الأورو متوسطية التي أُقيمت عام 1995 وعرفت باسم «عملية برشلونة».

كما سعت «القاهرة» لبناء شراكة سياسية واقتصادية وثقافية حقيقية مع 43 دولة عضو بالاتحاد من أجل المتوسط، لاسيما في ضوء العلاقات الحضارية الطيبة التي جمعت بينهم على أساس التعاون والمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.