«المصريين الأحرار» يطالب بتنظيم زيارات ميدانية للشباب للمشروعات القومية

طالب حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل بضرورة تنظيم العديد من الزيارات للشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وكافة الجهات المختصة لزيارة المشروعات القومية المصرية.

الجمهورية الجديدة

وخلال لقاء محافظ أسيوط اللواء عصام سعد مع شباب المحافظة في الجلسة الحوارية تحت عنوان «الجمهورية الجديدة - حياة كريمة» الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة، طالب محمد أبو عين أمين شباب حزب المصريين الأحرار بقطاع جنوب الصعيد بتنظيم رحلات لشباب المحافظة من جميع مراكز الشباب بقرى ومراكز أسيوط لزيارات المشروعات القومية ومشروعات مبادرة حياة كريمة التي تمت برعاية الرئيس السيسي.

محطات معالجة الصرف الصحي

وقال أبو عين، إن الدولة المصرية تجاوزت كافة التحديات وحققت العديد من الإنجازات ومن بينها المشروعات التي تمت في جميع قرى أسيوط من محطات معالجة الصرف الصحي وتوصيل المياه والصرف الصحي ورصف الطرق والكباري وتبطين الترع وإنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية وإنشاء مجمع خدمات حكومية لضم به كل المصالح الحكومية.

الإنجازات في عهد الرئيس السيسي

واستجاب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وقدم شكره على هذا المقترح ووجه الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط بتنفيذ ذلك لجميع الشباب في كل أنحاء المحافظة لكي نوضح للشباب ماتم في إنجازات عديدة في عهد الرئيس السيسي، وأعرب أمين شباب المصريين الأحرار بقطاع جنوب الصعيد عن بالغ الشكر والتقدير لجهود المحافظ لخدمة الدولة وشباب وأهالي أسيوط.