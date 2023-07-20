عضو التنسيقية: العفو الرئاسي يؤكد قيام الجمهورية الجديدة على الحوار وتقبل الآخر

قالت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس السيسي، بالعفو عن عدد من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، ليس الأول من نوعه، بل إن الرئيس اعتاد على ذلك تأكيدا لقيمة الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار وتقبل الآخر.

الاستفادة من القوى الشبابية

وأوضحت الدكتورة غادة علي، في بيان، أن الرئيس السيسي، حريص جدا على إنجاح الحوار الوطني وتنفيذ توصياته والاستجابة لطلباته، وذلك يحدث في الدولة المصرية بشكل غير مسبوق في تاريخها، فلم نعرف رئيسا لمصر يستمع لمطالب القوى المدنية والأحزاب والشعب بهذه الطريقة التى يتبعها الرئيس السيسي، لافتة إلى أن الرئيس يهدف من ذلك أيضا إلى الاستفادة من القوى الشبابية المفرج عنها في مسيرة الدولة نحو الجمهورية الجديدة.

مرحلة جديدة من الحريات وتقبل الرأي الآخر

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن قرار بالعفو الرئاسي جاء حاسما لكل المشككين في نية الدولة المصرية تجاه بدء مرحلة جديدة من الحريات وتقبل الرأي الآخر، مشيدة بجهود لجنة العفو الرئاسي والحوار الوطني بمختلف لجانه في تعزيز حالة الحوار والتواصل المجتمعي.