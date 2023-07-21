رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى الواحد والسبعين لثورة 23 يوليو 1952 المجيدة التي توحد فيها الجيش والشعب المصري العظيم لإرساء دولة العدل والمساواة.

وقال في بيان، نسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العظيمة عليه بموفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد وعلى الشعب المصري العظيم بالأمن والأمان والتنمية والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.