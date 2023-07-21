رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

كتب:

محمد عيسى
09:25 م | الجمعة 21 يوليو 2023
المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة

المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى الواحد والسبعين لثورة 23 يوليو 1952 المجيدة التي توحد فيها الجيش والشعب المصري العظيم لإرساء دولة العدل والمساواة.

وقال في بيان، نسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العظيمة عليه بموفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد وعلى الشعب المصري العظيم بالأمن والأمان والتنمية والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

اقرأ المزيد:

نشأت الديهي: وجود الأمن والأمان في مصر أهم إنجاز تحقق بعد 30 يونيو

محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: استجابة الرئيس السيسي لنداء الشعب فى 30 يونيو منع انهيار مصر بالحرب الأهلية.. الجيش والشرطة جناحا الأمن والأمان.. وتحية لشعب مصر حائط الصد أمام دعاة

خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف.. حديث القرآن والسنة عن الأمن والأمان

سفير كندا لرئيس «خارجية النواب»: مصر بلد الأمن والأمان

إشادة سودانية بالمعاملة في معبر أرقين: مصر بلد الأمن والأمان
محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.