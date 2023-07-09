نشأت الديهي: وجود الأمن والأمان في مصر أهم إنجاز تحقق بعد 30 يونيو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تستضيف قمة دول الجوار السوداني لبحث سُبل إنهاء الصراع وتداعيات السلبية لدول الجوار، ووضع آليات فاعلة لتسوية الوضع في الخرطوم بطرق سلمية، مشيرًا إلى أن دول الجوار تتأثر بشكل مباشر من جراء ما يجري في السودان.

المليشيات عبارة عن مرتزقة

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن الخرطوم تشهد ما يشبه الحرب الأهلية، من خلال الصراع ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي كانت مليشيات وانضمت للجيش ثم تمردت عليه، محذرًا من المليشيات قائلاً: «يا جماعة خلينا نتعلم، المليشيات عبارة عن مرتزقة، دي ناس بتقاتل بأجر، المليشيات عبارة عن نتؤات خارج إطار الدولة الشرعية».

الحفاظ على بقاء الدولة أهم إنجاز

وأضاف: «احمد ربنا إن عندك دولة، وعندك جيش موحد، وعندك رئيس مخلص مصلح محترم»، ولفت إلى أن أهم إنجاز في مصر هو الحفاظ على بقاء الدولة، وحالة الأمن والأمان المتوفرة في الدولة بعد 30 يونيه، معقبًا: «في دول غنية وأغنى منك شوف حصل فيها إيه دلوقتي».