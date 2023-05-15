سفير كندا لرئيس «خارجية النواب»: مصر بلد الأمن والأمان

استقبل كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، سفير كندا بالقاهرة، إذ أكد على عمق العلاقات المصرية الكندية التي تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وما تتسم به العلاقات بين البلدين من إيجابية على المستويات السياسية والاقتصادية والتعليمية، والتشاور والتنسيق بينهما في القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تحقيق الاستقرار بالمنطقة في كافة القضايا

واستعرض كريم درويش الدور المحوري الذي تضطلع به مصر لتحقيق الاستقرار بالمنطقة في كافة القضايا المثارة والجهود المصرية في هذا الشأن.

كما استعرض درويش الطفرة التنموية الهائلة التي تحققت في مصر منذ عام 2014 في كافة المجالات، وما واكبها من توجه مصري نحو تعزيز الاستثمار الأجنبي في مصر من خلال سن القوانين الجاذبة للاستثمار، والإجراءات والتسهيلات الحكومية في هذا الشأن للاستفادة من إمكانات مصر الاستثمارية الهائلة مؤكدًا أهمية الاستثمارات الكندية الراهنة والرغبة في تعزيزها ودفعها لآفاق أرحب في المستقبل القريب.

تعزيز مجالات التعاون المشتركة بين البلدين

وأكد رئيس خارجية النواب، أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين بما يسهم في تعزيز مجالات التعاون المشتركة بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية.

من جانبه، أكد سفير كندا بالقاهرة، أن مصر بلد الآمن والأمان وأنه يسير في مصر آمنا على نفسه أكثر من أغلب العواصم العالمية، مشيدًا بالدور المصري المحوري لتحقيق الاستقرار في منطقتها والعالم ورغبة بلاده في تعزيز علاقاتها التعاونية مع مصر في مختلف المجالات.

حضر اللقاء السيد النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية والسيدة النائبة الدكتورة جيهان زكى عضو لجنة العلاقات الخارجية والسيد ماثيو فريزن المستشار السياسي لسفارة كندا بالقاهرة.