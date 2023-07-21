«حماة الوطن» يجدد رفضه الممارسات السويدية بالسماح لحرق المصحف الشريف

جدد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، رفضه استمرار استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم، بعد سماح السلطات السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير.

وقال بيان للحزب إن إصرار السلطات السويدية على منح الموافقة لبعض المتشددين لحرق كتاب الله الكريم يثير مشاعر المسلمين، ويمثل دعما للإرهاب والتطرف، ويتنافى تماما مع حرية الرأي والتعبير الذي تتشدق به هذه المجتمعات.

حماة الوطن يثمن موقف الأزهر الشريف

وثمن حزب حماة الوطن، موقف الأزهر الشريف، في رفض وإدانة هذه التصرفات، ودعوة المجتمعات العربية والإسلامية حول العالم لاتخاذ موقف موحد ضد السويد.

وأعلن الحزب توافقه أيضا مع دعوة الأزهر الشريف، بضرورة استمرار مقاطعة المنتجات السويدية انتصارا لكتاب الله الكريم، وللضغط على السويد لوقف هذه الممارسات التي تنتهك حرية المعتقدات وتستفز مشاعر أكثر من 2 مليار مسلم.

رد الأزهر على الواقعة

ومن جهته، أكد الأزهر الشريف، أن مصطلح الحريات كثيرا ما يُساء استخدامه في العديد من الدول الغربية، وأن حرية التعبير لا يمكن قبولها لتسويغ الإساءة للآخرين أو المساس بمقدساتهم ورموزهم الدينية، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الكراهية يؤثر على اندماج المسلمين الإيجابي في المجتمعات الغربية.